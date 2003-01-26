Rodion_Patronenk

Web-дизайнер Видеомонтажер Фотошопер

Днепр Возраст: 19 лет

Фрилансер:

•Переговоры с заказчиком

•Разработка структуры сайта

Достижения (за пол года):

Умение расположить к себе любого собеседника, правильно коммуницировать с людьми, структурировать проблему, сохранять спокойствие - одни из ключевых навыков для топ-менеджера.

Web-дизайнер:

•Дизайн макетов

•Логотипы, фирменный стиль

•Создание ТЗ

•Дизайн Instagram, TikTok, Facebook, YouTube аккаунтов.

Видеомонтажер:

•Видеомонтаж в Adobe Premiere PRO;

•настройка разных эффектов;

•наложение звуков;

•цветокоррекция;

•стабилизация видео;

•монтаж диалогов;

•кадрирование;

•работа с мобильными устройствами.

Образование:

Днепровский государственный технический университет,

Менеджмент.

Курсы:

Adobe Premiere в Киеве. Курсы видеомонтажа. Курсы интернет-профессии.

О себе:

Использую свои знания и навыки, работаю усердно, соблюдаю сроки. Сотрудничал с крупными YouTube и TikTok каналами как монтажёр. Оформляю бизнес аккаунт Instagram. Занимаюсь созданием логотипов, создаю дизайн превью для YouTube. Запускаю проекты вовремя. Берусь за задачу, только если уверен, что буду полезен.