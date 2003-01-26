Rodion_Patronenk

Днепр Возраст: 19 лет
Фрилансер:
•Переговоры с заказчиком
•Разработка структуры сайта
Достижения (за пол года):
Умение расположить к себе любого собеседника, правильно коммуницировать с людьми, структурировать проблему, сохранять спокойствие - одни из ключевых навыков для топ-менеджера.
Web-дизайнер:
•Дизайн макетов
•Логотипы, фирменный стиль
•Создание ТЗ
•Дизайн Instagram, TikTok, Facebook, YouTube аккаунтов.
Видеомонтажер:
•Видеомонтаж в Adobe Premiere PRO;
•настройка разных эффектов;
•наложение звуков;
•цветокоррекция;
•стабилизация видео;
•монтаж диалогов;
•кадрирование;
•работа с мобильными устройствами.
Образование:
Днепровский государственный технический университет,
Менеджмент.
Курсы:
Adobe Premiere в Киеве. Курсы видеомонтажа. Курсы интернет-профессии.
О себе:
Использую свои знания и навыки, работаю усердно, соблюдаю сроки. Сотрудничал с крупными YouTube и TikTok каналами как монтажёр. Оформляю бизнес аккаунт Instagram. Занимаюсь созданием логотипов, создаю дизайн превью для YouTube. Запускаю проекты вовремя. Берусь за задачу, только если уверен, что буду полезен.