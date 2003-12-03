AlyonaZozulya

Твій особистий помічник
Я - універсальний помічник з будь-яких питань.
Досконало володію українською, російською та англійською мовами.
Маю досвід у перекладі текстів, наборі текстів, редагуванні і транскрибації. Управно пишу статті: ніякої води - лише чітко відкрита тема.
Займаюся написанням віршів на будь-яку тему, рекламних гасел, текстів будь-якого стилю та характеру.
Завжди маю креативний підхід до будь-якої задачі: від копірайтингу до створення контенту.
Монтую відео, оформлюю цікаві сторіз.
Створюю унікальні презентації у будь-якому стилі, враховуючи усі Ваші побажння.
Працюю на результат. Всі замовлення виконую швидко та якісно. Буду рада співпраці!