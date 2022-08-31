Написать 20 статей по автомобильной тематике

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки375 просмотров

Нужно написать 20 статей информационных статей по ТЗ для автомобильного сайта - ремонт, аккумуляторы, масла и общие темы.

Оплата - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Юмани, Qiwi, карту российского банка или через P2P Binance.

3 года назад
remontset
Антон 
49 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Аружан
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Михаил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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