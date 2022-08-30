Написать человеку поздравление

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Закрыт45 заявок480 просмотров

Нужно записать голосовое сообщение и отправить человеку в телеграм, (буквально пару слов)

20 грн смс

3 года назад
yaha199
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Заявки фрилансеров

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