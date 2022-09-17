Ищется копирайтер для написания статьи на тему обзора темы Reboot для WordPress. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Кандидаты должны быть старше 18 лет.
Переписать своими словами кейсы по арбитражу трафика
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Описать кейс по арбитражу трафика
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания
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