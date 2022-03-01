Добро пожаловать! Меня зовут Алла, я эксперт по текстам.
Помогаю продвигать сайты статьями в ТОП Яндекса и Google. Работаю со всеми типами текстов для В2В и В2С рынков.
Пишу в сложных нишах, веду блоги, наполняю сайты, оформляю кейсы. Продумываю контент-стратегии для бизнеса и экспертов.
Моя задача — создавать конверсионные тексты.
Моя цель — работа вдолгую. Почти 70% моих клиентов с жизненным циклом больше 2-х лет.
Моя специализация — экспертный контент в тематиках:
Юриспруденция
Налоги и бухгалтерский учет
Финансы, банки, экономика
Криптотрейдинг и инвестиционный рынок
Техника, промышленность и производственные технологии
Медицина и здоровье
Маркетинг, SEO, поисковая оптимизация
Отдыхаю душой в текстах и постах о туризме, спорте, красоте и моде.
Больше 9 лет с помощью текстов помогаю своим клиентам:
побеждать конкурентов
снимать возражения
демонстрировать экспертность
повышать конверсию в продажи и средний чек
Работаю стабильно пн-пт 09:00-18:00.
Есть статус самозанятого.
Важен результат? – Обращайтесь, обсудим условия сотрудничества.
Мои контакты для оперативной связи:
Телеграм: https://t.me/AllaIvannikova
Вотсап: +380725120134
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