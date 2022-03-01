Копирайтер| автор | эксперт

Добро пожаловать! Меня зовут Алла, я эксперт по текстам.

Помогаю продвигать сайты статьями в ТОП Яндекса и Google. Работаю со всеми типами текстов для В2В и В2С рынков.



Пишу в сложных нишах, веду блоги, наполняю сайты, оформляю кейсы. Продумываю контент-стратегии для бизнеса и экспертов.



Моя задача — создавать конверсионные тексты.

Моя цель — работа вдолгую. Почти 70% моих клиентов с жизненным циклом больше 2-х лет.

Моя специализация — экспертный контент в тематиках:



Юриспруденция

Налоги и бухгалтерский учет

Финансы, банки, экономика

Криптотрейдинг и инвестиционный рынок

Техника, промышленность и производственные технологии

Медицина и здоровье

Маркетинг, SEO, поисковая оптимизация

Отдыхаю душой в текстах и постах о туризме, спорте, красоте и моде.



Больше 9 лет с помощью текстов помогаю своим клиентам:



побеждать конкурентов

снимать возражения

демонстрировать экспертность

повышать конверсию в продажи и средний чек



Работаю стабильно пн-пт 09:00-18:00.

Есть статус самозанятого.



Важен результат? – Обращайтесь, обсудим условия сотрудничества.

Мои контакты для оперативной связи:

Телеграм: https://t.me/AllaIvannikova

Вотсап: +380725120134