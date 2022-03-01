AllaIvannikova

Алла AllaIvannikova

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Копирайтер| автор | эксперт

Добро пожаловать! Меня зовут Алла, я эксперт по текстам.
Помогаю продвигать сайты статьями в ТОП Яндекса и Google. Работаю со всеми типами текстов для В2В и В2С рынков.

Пишу в сложных нишах, веду блоги, наполняю сайты, оформляю кейсы. Продумываю контент-стратегии для бизнеса и экспертов.

Моя задача — создавать конверсионные тексты.

Моя цель — работа вдолгую. Почти 70% моих клиентов с жизненным циклом больше 2-х лет.
Моя специализация — экспертный контент в тематиках:

  • Юриспруденция

  • Налоги и бухгалтерский учет

  • Финансы, банки, экономика

  • Криптотрейдинг и инвестиционный рынок

  • Техника, промышленность и производственные технологии

  • Медицина и здоровье

  • Маркетинг, SEO, поисковая оптимизация

  • Отдыхаю душой в текстах и постах о туризме, спорте, красоте и моде.

    Больше 9 лет с помощью текстов помогаю своим клиентам:

  • побеждать конкурентов

  • снимать возражения

  • демонстрировать экспертность

  • повышать конверсию в продажи и средний чек

Работаю стабильно пн-пт 09:00-18:00.
Есть статус самозанятого.

Важен результат? – Обращайтесь, обсудим условия сотрудничества.

Мои контакты для оперативной связи:

Телеграм: https://t.me/AllaIvannikova 

Вотсап: +380725120134

ВК: https://vk.com/copywriteralla 

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Отзывы заказчиков

TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$16
10 баллов
2 года назад
Нужен копирайтинг статьи
Работой доволен! Рекомендую.
Сотрудничеством довольна! Рекомендую.
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Требуется качественный копирайтинг на тему ЕГ
Всё отлично. Работа выполнена. Рекомендую.
Благодарю! Четкая задача, быстрая проверка, оплата.
Ответный отзыв
webstrike-co-il
Мур 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Требуется копирайтер
Довольны сотрудничеством, все наши пожелания были выполнены. Спасибо еще раз!
Четкое и понятное тз. Рекомендую к сотрудничесту!
Ответный отзыв
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$20
9 баллов
3 года назад
Копирайтинг для настольной игры 18+
Спасибо за хорошую и быструю работу.
Была рада сотрудничать с заказчиком. Своевременные ответы на вопросы. Понятное тз. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Кислородное оборудование - написать несколько статей на сайт магазина
Написание статей
Отличная работа, тексты четко по ТЗ.
Приятный заказчик, быстрые ответы, достойная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
53 отзыва(-1)
$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
7 отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга