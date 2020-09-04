mukhacheff

Андрей mukhacheff

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$3
выплачено фрилансерам
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3
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  • Рерайт описаний лекарств на английском

    $260

    Требуется рерайт описаний более 500 лекарств для англоязычного сайта аптеки. Описания должны включать информацию о составе, действии, применении, побочных эффектах и местах продажи. Объем каждой работы — 1800-2000 знаков. Оплата 40 руб. за описание, работа займет около месяца. Приветствуются американизмы и опыт работы с Wordpress.

    WordPress
    Переводы15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Кислородное оборудование - написать несколько статей на сайт магазина

    Требуются статьи для блога интернет-магазина bravokislorod.ru на темы, связанные с ИВЛ, кислородным оборудованием и пульсикометрами. Количество статей: 40-50, каждая от 2000 знаков. Необходимо раскрыть суть названий и ключевых фраз. Ожидается опыт в данной тематике и знание медицинских терминов.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Закрыть сайт от переходов с социальных сетей

    На сайт в большом количестве идут переходы с социальных сетей, это боты. Необходимо закрыть от них сайт, показывать 404 или другие варианты. Пожалуйста, указывайте в предложениях ваш метод решения проблемы.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подобрать 10 доменов для PBN

    Основные требования: - домен с бывшим на нем англоязычным сайтом - возраст домена от 3 лет - в вебархиве полная версия на 2020 год для быстрого восстановления, отсутствие следов взлома - ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести договор по SEO на английский язык

    Прикрепляю наш типовой договор на SEO услуги на русском языке. Необходимо перевести его на английский и представить в виде такого же документа для Word. Желательно, чтобы вы хотя бы слышали о поисковой ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сгенерировать карточки и категории на сайте на базе семантического ядр

    У нас есть экспериментальный сайт akb.ab-resurs.ru (Wordpress) и есть семантика, уже кластеризованная (файл прикрепил). Необходимо на базе данной семантики сформировать новый каталог. Как видно по запросам, по факту сайт будет представлять из ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью о политическом деятеле

    Необходимо написать большую обзорную статью об известном политическом деятеле. Стиль - спокойный, аналитический, сухой, без эмоций. Здесь содержание статьи и краткие пояснения: https://docs.google.com/document/d/1cIEHWY00sEYoOAUImyKVoOu2TIzm2Nh4I0gMXLrmHY8/edit?usp=sharing Вам необходимо будет искать информацию на сайтах, ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скопировать сайт и воссоздать на его базе точно такой же

    Необходимо спарсить/скопировать чужой сайт energo-e.ru и воссоздать его на нашем домене, желательно на WP. Пожалуйста, обратите внимание на функционал, фильтры отбора, структуру каталога, количество картинок и прочее. Изучите перед тем, как давать ответ. ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перестали работать формы обратной связи

    На сайте https://ab-resurs.ru/ несколько форм обратной связи. Используется Contac form 7, интеграция recaptcha v3. На данный момент ни с одной из форм невозможно отправить сообщение - просто выдается "Произошла ошибка" и все. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Несколько текстов под gambling

    Необходимо написать несколько текстов на ревью-сайт под гэмблинг, Австралия, на английском языке. Будет большим плюсом, если знаете некоторые обороты из речи типичных автралийцев - от жаргонизмов и самоназваний до речевых оборотов. Примерный объем материала - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Добавить блок с ключевыми словами на страницы

    Сайт https://faamru.com/ на wordpress.  В прикрепленном документе - каждому урлу соответствуют свои ключевые фразы. Для некоторых по одному, для большинства - несколько фраз. Необходимо выбрать место на каждой странице, например, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт под казино Бразилии

    Cоздать шаблон для WP под рейтинг казино Бразилии. Адаптивный, который можно поставить на другие сайты. Можно использовать какой-нибудь из существующих и адаптировать его под бразильский колорит - флаг, карнавал, футбол. Все эти ...

    HTMLWordPress
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты под гэмблинг на португальском (Бразилия)

    Необходимо выполнить рерайт текстов на португальском языке (конкретно под Бразилию). Тематика - гэмблинг, казино, ставки на спорт, футбол, рулетка. Всего 10 страниц на 34 тыс. знаков.  Здесь подробно с ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Автор для телеграм канала светских хроник

    $65

    Для телеграм канала ищу автора-девушку.  Требования - реальное увлечение светскими хрониками, отслеживание событий, инстаграм-каналов, жизни знаменитостей. Если вы желаете на таком своем интересе заработать, то вот тот самый случай. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Картинки в карточки товаров

    $35

    Для англоязычного Интернет-магазина необходимо найти и вставить в карточки товаров 133 картинки. Здесь полная инструкция: https://docs.google.com/document/d/1vtCS94Qmiwx25USpzEcGwLJWOwOEv3UA8TOUbmV5KfM/edit?usp=sharing Знание Wordpress и минимальное английского языка будут плюсом. Одна картинка 20 ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать сайт на базе существующего

    Тематика - англоязычный гэмблинг, типичный ревью сайт. Есть образец, на базе него создать точно такой же с удобным управлением рейтингом. Цены и сроки - в предложения к проекту.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенести сайт на WP, поправить верстку, привести к нормальному виду

    В свое время сайт http://monopolygamer.com/ был восстановлен из вебархива и видно, что сделано это было крайне криво. Вроде бы все страницы загружаются, все в порядке, но меню расползлось, таблицы убиты. Сейчас этот сайт на html файлах. ...

    HTMLWordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Улучшить вид посадочных страниц

    На сайте https://ab-resurs.ru/ множество региональных страниц, как вот например эта https://ab-resurs.ru/kontakty/tyagovye-akkumulyatory-v-abakane/ Необходимо улучшить их вид - внедрить красивые лого продаваемых брендов, добавить карту яндекса по адресу выдачи (на каждой странице свой адрес) и собственно сам ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Пункты в меню сделать тегами h2

    На сайте https://ab-resurs.ru/ (Wordpress) в подвале есть три виджета: Производители АКБАккумуляторы по назначениюАккумуляторы по исполнениюНеобходимо, чтобы каждый пункт меню, в том числе и заголовки виджетов были в теге .... То есть конкретно, выборочно, только три виджета в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Кислородное оборудование - написать несколько статей на сайт магазина
Написание статей
Приятный заказчик, быстрые ответы, достойная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Отличная работа, тексты четко по ТЗ.
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевести договор по SEO на английский язык
отличный заказчик, всегда на связи, оплата моментальная, рекомендую
Отличная работа по переводу текста договора на английский язык.
Ответный отзыв
kate131
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$11
10 баллов
4 года назад
Написать статью о политическом деятеле
Спасибо за интересный заказ! Проверка и оплата мгновенные. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасная большая проработанная статья о политическом деятеле - копирайтинг плюс сбор информации. Благодарю!
Ответный отзыв
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 часов назад
$6
10 баллов
4 года назад
Несколько текстов под gambling
Всё на высшем уровне.
Все в порядке, работали по сайту в тематике gambling.
Ответный отзыв
is_kondratyev
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перестали работать формы обратной связи
Большое спасибо за заказ! Заказчика рекомендую!
Отличная работа по возобновлению работы контактных форм на сайте.
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