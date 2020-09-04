mukhacheff

Требуется рерайт описаний более 500 лекарств для англоязычного сайта аптеки. Описания должны включать информацию о составе, действии, применении, побочных эффектах и местах продажи. Объем каждой работы — 1800-2000 знаков. Оплата 40 руб. за описание, работа займет около месяца. Приветствуются американизмы и опыт работы с Wordpress.
- $260Переводы15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются статьи для блога интернет-магазина bravokislorod.ru на темы, связанные с ИВЛ, кислородным оборудованием и пульсикометрами. Количество статей: 40-50, каждая от 2000 знаков. Необходимо раскрыть суть названий и ключевых фраз. Ожидается опыт в данной тематике и знание медицинских терминов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
На сайт в большом количестве идут переходы с социальных сетей, это боты. Необходимо закрыть от них сайт, показывать 404 или другие варианты. Пожалуйста, указывайте в предложениях ваш метод решения проблемы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Основные требования: - домен с бывшим на нем англоязычным сайтом - возраст домена от 3 лет - в вебархиве полная версия на 2020 год для быстрого восстановления, отсутствие следов взлома - ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Прикрепляю наш типовой договор на SEO услуги на русском языке. Необходимо перевести его на английский и представить в виде такого же документа для Word. Желательно, чтобы вы хотя бы слышали о поисковой ...Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
У нас есть экспериментальный сайт akb.ab-resurs.ru (Wordpress) и есть семантика, уже кластеризованная (файл прикрепил). Необходимо на базе данной семантики сформировать новый каталог. Как видно по запросам, по факту сайт будет представлять из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо написать большую обзорную статью об известном политическом деятеле. Стиль - спокойный, аналитический, сухой, без эмоций. Здесь содержание статьи и краткие пояснения: https://docs.google.com/document/d/1cIEHWY00sEYoOAUImyKVoOu2TIzm2Nh4I0gMXLrmHY8/edit?usp=sharing Вам необходимо будет искать информацию на сайтах, ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо спарсить/скопировать чужой сайт energo-e.ru и воссоздать его на нашем домене, желательно на WP. Пожалуйста, обратите внимание на функционал, фильтры отбора, структуру каталога, количество картинок и прочее. Изучите перед тем, как давать ответ. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
На сайте https://ab-resurs.ru/ несколько форм обратной связи. Используется Contac form 7, интеграция recaptcha v3. На данный момент ни с одной из форм невозможно отправить сообщение - просто выдается "Произошла ошибка" и все. ...Завершен4 года назад
Необходимо написать несколько текстов на ревью-сайт под гэмблинг, Австралия, на английском языке. Будет большим плюсом, если знаете некоторые обороты из речи типичных автралийцев - от жаргонизмов и самоназваний до речевых оборотов. Примерный объем материала - ...Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт https://faamru.com/ на wordpress. В прикрепленном документе - каждому урлу соответствуют свои ключевые фразы. Для некоторых по одному, для большинства - несколько фраз. Необходимо выбрать место на каждой странице, например, ...Завершен4 года назад
Cоздать шаблон для WP под рейтинг казино Бразилии. Адаптивный, который можно поставить на другие сайты. Можно использовать какой-нибудь из существующих и адаптировать его под бразильский колорит - флаг, карнавал, футбол. Все эти ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить рерайт текстов на португальском языке (конкретно под Бразилию). Тематика - гэмблинг, казино, ставки на спорт, футбол, рулетка. Всего 10 страниц на 34 тыс. знаков. Здесь подробно с ...Рерайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
- $65
Для телеграм канала ищу автора-девушку. Требования - реальное увлечение светскими хрониками, отслеживание событий, инстаграм-каналов, жизни знаменитостей. Если вы желаете на таком своем интересе заработать, то вот тот самый случай. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Для англоязычного Интернет-магазина необходимо найти и вставить в карточки товаров 133 картинки. Здесь полная инструкция: https://docs.google.com/document/d/1vtCS94Qmiwx25USpzEcGwLJWOwOEv3UA8TOUbmV5KfM/edit?usp=sharing Знание Wordpress и минимальное английского языка будут плюсом. Одна картинка 20 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Тематика - англоязычный гэмблинг, типичный ревью сайт. Есть образец, на базе него создать точно такой же с удобным управлением рейтингом. Цены и сроки - в предложения к проекту.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
В свое время сайт http://monopolygamer.com/ был восстановлен из вебархива и видно, что сделано это было крайне криво. Вроде бы все страницы загружаются, все в порядке, но меню расползлось, таблицы убиты. Сейчас этот сайт на html файлах. ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт5 лет назад
На сайте https://ab-resurs.ru/ множество региональных страниц, как вот например эта https://ab-resurs.ru/kontakty/tyagovye-akkumulyatory-v-abakane/ Необходимо улучшить их вид - внедрить красивые лого продаваемых брендов, добавить карту яндекса по адресу выдачи (на каждой странице свой адрес) и собственно сам ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
На сайте https://ab-resurs.ru/ (Wordpress) в подвале есть три виджета: Производители АКБАккумуляторы по назначениюАккумуляторы по исполнениюНеобходимо, чтобы каждый пункт меню, в том числе и заголовки виджетов были в теге .... То есть конкретно, выборочно, только три виджета в ...Завершен5 лет назад