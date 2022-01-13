Рерайт описаний лекарств на английском

Есть сайт англоязычной аптеки, необходимо описания лекарств (инструкции) отрерайтить, переписать простым языком объяснить следующие пункты:

- от чего это лекарство, какие болезни лечит;

- состав лекарства, действующее вещество, под какими еще торговыми марками оно продается;

- как действует лекарство;

- как его принимать и дозировка;

- где купить данное лекарство, в каких странах оно продается;

- побочные эффекты, противопоказания, взаимодействия;

- вставляете любое видео с ютуба на английском о данном препарате.

Каждый из этих пунктов будет подзаголовком в новом описании. Данные описания можно сразу вставлять на новый сайт - по сути такой же аптеки. Если работали с Wordpress - вообще никаких проблем, просто редактируете страницу, вставляете, красиво оформляете абзацы и подзаголовки, сохраняете, проверяете.

Приветствуются американизмы, американские обороты - сайт на аудиторию США. Если вы жили или какими-то образом взаимодействуете и разговариваете на американском английском, не самом академическом - это вам в плюс.

Всего чуть больше 500 препаратов, месяц на работу, каждое описание - 1800-2000 знаков с пробелами, или 1500-1600 без пробелов, или 300-350 слов. Важно, чтобы не было меньше нижних границ по объему текста - данные цифры выверены по топу. Уникальность от 90% по любому сервису, обычно я использую content watch.

Оплата через каждые 100 опубликованных описаний. Одно описание - 40 руб., получается по 4000 руб. и суммарно вся работа около 20 000 руб.