Рерайт описаний лекарств на английском

Нужно перевести небольшой текст (примерно 3500 знаков) с русского на 4 языка: ES, FR, PT, IT.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт англоязычной аптеки, необходимо описания лекарств (инструкции) отрерайтить, переписать простым языком объяснить следующие пункты:
- от чего это лекарство, какие болезни лечит;
- состав лекарства, действующее вещество, под какими еще торговыми марками оно продается;
- как действует лекарство;
- как его принимать и дозировка;
- где купить данное лекарство, в каких странах оно продается;
- побочные эффекты, противопоказания, взаимодействия;
- вставляете любое видео с ютуба на английском о данном препарате.
Каждый из этих пунктов будет подзаголовком в новом описании. Данные описания можно сразу вставлять на новый сайт - по сути такой же аптеки. Если работали с Wordpress - вообще никаких проблем, просто редактируете страницу, вставляете, красиво оформляете абзацы и подзаголовки, сохраняете, проверяете.
Приветствуются американизмы, американские обороты - сайт на аудиторию США. Если вы жили или какими-то образом взаимодействуете и разговариваете на американском английском, не самом академическом - это вам в плюс.
Всего чуть больше 500 препаратов, месяц на работу, каждое описание - 1800-2000 знаков с пробелами, или 1500-1600 без пробелов, или 300-350 слов. Важно, чтобы не было меньше нижних границ по объему текста - данные цифры выверены по топу. Уникальность от 90% по любому сервису, обычно я использую content watch.
Оплата через каждые 100 опубликованных описаний. Одно описание - 40 руб., получается по 4000 руб. и суммарно вся работа около 20 000 руб.
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