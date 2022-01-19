Синхронный перевод онлайн встречи в Zoom (английский - русский)

ПереводыЗавершен1 заявка588 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

Провести синхронный перевод встречи в Zoom в режиме реального времени.

То есть нужно будет присоединиться к конференции в видеорежиме и осуществить перевод всех переговоров с английского на русский и обратно.

Встреча будет сегодня 13 января в 21:00 по Москве.

2 года назад
ivanpetrov1991
Иван Петров 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
TseliapunDzianis
Денис 
30 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
2 года назад
$30
1 день
RUB
Перевод был сделан, все прошло хорошо!
Работа была оплачена.
  • Похожие заказы

  • Коррекция описания до 5000 символов:

    Приветствую! Есть готовое описание серии монет -[url=https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpELuGzsH9jvRXHQRFyrRfrgybQWr7Qe] https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpELuGzsH9inEUoYaQwC7IGfmJ2kAYOM [/url]Задача состоит в переделке существующего описания.Я занимаюсь созданием подобного сайта только на Английском языке, необходимо чтоб получилось похожее ! но изменённое описание этой серии. Язык выполнения Русский, на ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести текст на Английский

    Необходимо проанализировать что есть уже в серии монет на канале, выяснить какие экземпляры не сделаны ещё и сделать к ним описание. Так же и к уже существующим создать текстовый файл с описанием – описание должно ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести на английский

    только то что выделено желтым (около 11 тыс без пробелов) точного перевода не нужно . Нужен общий смысл и грамотный английский

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проверка английского языка на сайте

    Помочь с переводом с русского на английски. Точнее перевод я могу сделать сам использую google translate и свой уровень английского. Нужна помощь, чтобы усовершенствовать то что у меня получилось сделать.  Сделать proofreading и коррекцию.  Соответственно знания английского ...

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Baget.online перевод на Английский

    Добрый день! Необходимо адаптировать сайт под англоговорящую аудиторию. По сути это и есть ТЗ. Прошу оценить объем и стоимость, так-же сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад