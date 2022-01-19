Синхронный перевод онлайн встречи в Zoom (английский - русский)

Задача:

Провести синхронный перевод встречи в Zoom в режиме реального времени.

То есть нужно будет присоединиться к конференции в видеорежиме и осуществить перевод всех переговоров с английского на русский и обратно.

Встреча будет сегодня 13 января в 21:00 по Москве.