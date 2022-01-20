Перевод технических текстов "Паспорта на изделия"

Приветствую! Есть готовое описание серии монет -[url=https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpELuGzsH9jvRXHQRFyrRfrgybQWr7Qe] https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpELuGzsH9inEUoYaQwC7IGfmJ2kAYOM [/url]Задача состоит в переделке существующего описания.Я занимаюсь созданием подобного сайта только на Английском языке, необходимо чтоб получилось похожее ! но изменённое описание этой серии. Язык выполнения Русский, на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Перевести на английский язык 14 файлов «Паспорта». ( архив с текстами приложен)
2. Формат переведенных файлов должен соответствовать оригиналам, т. е. должны получится готовые паспорта на изделия, но только анг. Языке.
3. Названия изделий принимать в соответствии с табличкой. (есть в приложенном архиве). Использовать данные названия продукции при переводе.
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Прошу предлагать конкретные сроки/цену за данный объем работы.
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