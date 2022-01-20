Перевод технических текстов "Паспорта на изделия"

ПереводыЗавершен11 заявок1061 просмотр
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1. Перевести на английский язык 14 файлов «Паспорта». ( архив с текстами приложен)

2. Формат переведенных файлов должен соответствовать оригиналам, т. е. должны получится готовые паспорта на изделия, но только анг. Языке.

3. Названия изделий принимать в соответствии с табличкой.  (есть в приложенном архиве). Использовать данные названия продукции при переводе. 

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Прошу предлагать конкретные сроки/цену за данный объем работы.

2 года назад
VZPA163
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$189
5 дней
RUBUAHWMZ
Работа выполнена в срок и с хорошим качеством.
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