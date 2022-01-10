Проверка английского языка на сайте

Помочь с переводом с русского на английски. Точнее перевод я могу сделать сам использую google translate и свой уровень английского. Нужна помощь, чтобы усовершенствовать то что у меня получилось сделать.

Сделать proofreading и коррекцию.

Соответственно знания английского должно быть на высшем уровне.