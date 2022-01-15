Baget.online перевод на Английский

ПереводыЗавершен3 заявки573 просмотра
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Добрый день!

Необходимо адаптировать сайт под англоговорящую аудиторию.

По сути это и есть ТЗ.

Прошу оценить объем и стоимость, так-же сроки.

2 года назад
toky
Илья 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$53
3 дня
RUBUAHWMZ
Профессионал, все сделал быстро, без лишних вопросов и тд.
С Ильей очень приятно работать. Всегда на связи, хорошая коммуникая, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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