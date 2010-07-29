Добрый день! Необходимо адаптировать сайт под англоговорящую аудиторию. По сути это и есть ТЗ. Прошу оценить объем и стоимость, так-же сроки.
- Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
baget.online Необходимо перевести разделы, статьи и добавить несколько адаптированных текстов.Переводы25 заявокЗакрыт2 года назад
[b]CRM для багетной мастерской [/b] [b][u]CRM[/u][/b][b][u]облако[/u][/b] [b]Задача: [/b]Необходим интерфейс в облаке для расчета стоимости, ведения заказов и базой данных, с несколькими торговыми точками - для одновременной удаленной работы. [i]Возможно есть готовые решения (мегаплан, битрикс, google и пр.), которые ...Базы данных5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Господа! Ищем специалиста для монтажа подключ: PCS-G50P/9B Sony Групповая система ВКС G50P также нужно SONY PCS-DSB Data Solution Box (1шт.), Converge Pro 840T (1шт.), Микрофон Shure MX 392 (2шт.) Усилители *LPS 800 (1шт.), ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Подбираем на удалённых условиях копирайтеров для работы по строгому брифу. От Вас необходимо: 1) Понимание специфики; 1) Написание текстов объёмом не менее 400 слов. Это должно быть описание технических характеристик, например, сервера; 2) Написание обобщающих технических статей - ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сем привет! Ищем писателей по автомобильной тематике, для написания SEO статей на следующие темы: Потолочные мониторы, Мониторы в подголовник, Магнитолы, Акустика, Усилители, Сабвуферы, Аксессуары, Аудио-видео, Охранные системы: Спутниковые охранные комплексы, Автосигнализации, Механическая защита КПП, Механическая защита капота, Иммобилайзер, Установка секреток, GSM-сигнализаторы, Установка парктроников, Видеорегистраторы, Установка ксенона, Шумоизоляция, Световые решения - диодные лампы, ленты для авто ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброе время суток, дорогие писатели! В преддверии большого проекта, связанного с созданием сайтов IT тематики (серверное оборудование и системы хранения данных вендоров IBM, DELL, HP), подбираем на удалённых условиях копирайтеров для работы по строгому брифу. Объём работ: Порядка ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад