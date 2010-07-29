toky

Илья toky

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$53
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Baget.online перевод на Английский

    Добрый день! Необходимо адаптировать сайт под англоговорящую аудиторию. По сути это и есть ТЗ. Прошу оценить объем и стоимость, так-же сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • CRM

    [b]CRM для багетной мастерской [/b] [b][u]CRM[/u][/b][b][u]облако[/u][/b] [b]Задача: [/b]Необходим интерфейс в облаке для расчета стоимости, ведения заказов и базой данных, с несколькими торговыми точками - для одновременной удаленной работы. [i]Возможно есть готовые решения (мегаплан, битрикс, google и пр.), которые ...

    MySQLБитрикс
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание серверного оборудования

    Всем привет! Подбираем на удалённых условиях копирайтеров для работы по строгому брифу. От Вас необходимо: 1) Понимание специфики; 1) Написание текстов объёмом не менее 400 слов. Это должно быть описание технических характеристик, например, сервера; 2) Написание обобщающих технических статей - ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автомобильная тематика/SEO тексты

    Сем привет! Ищем писателей по автомобильной тематике, для написания SEO статей на следующие темы: Потолочные мониторы, Мониторы в подголовник, Магнитолы, Акустика, Усилители, Сабвуферы, Аксессуары, Аудио-видео, Охранные системы: Спутниковые охранные комплексы, Автосигнализации, Механическая защита КПП, Механическая защита капота, Иммобилайзер, Установка секреток, GSM-сигнализаторы, Установка парктроников, Видеорегистраторы, Установка ксенона, Шумоизоляция, Световые решения - диодные лампы, ленты для авто ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Описание моделей серверного оборудования

    Доброе время суток, дорогие писатели! В преддверии большого проекта, связанного с созданием сайтов IT тематики (серверное оборудование и системы хранения данных вендоров IBM, DELL, HP), подбираем на удалённых условиях копирайтеров для работы по строгому брифу. Объём работ: Порядка ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$53
10 баллов
2 года назад
Baget.online перевод на Английский
С Ильей очень приятно работать. Всегда на связи, хорошая коммуникая, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Профессионал, все сделал быстро, без лишних вопросов и тд.
Ответный отзыв
ax_cash
37 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Описание моделей серверного оборудования
Грамотное ТЗ и своевременные выплаты - отличительные качества Ильи. Работать с таким заказчиком легко и приятно.
Качественные тексты по заданной тематике, выполненно всё в срок, приятно общаться и сотрудничать с профессионалом. Рекомендую!
Ответный отзыв
VicThor
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Автомобильная тематика/SEO тексты
Отличный заказчик. Четко поставленные задания, своевременная оплата, приятное общение. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Отличная скорость и качество написания статей. Приятно работать с профессионалом. Спасибо.
Ответный отзыв
hodun
Артур 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Описание моделей серверного оборудования
Очень хороший заказчик .Четкие условия. Четкая выплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
Качественный тексты и очень быстро. Действительно приятное общение не только как с профессионалом, но и как с Человеком о0 Рекомендую...
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