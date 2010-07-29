Всем привет! Подбираем на удалённых условиях копирайтеров для работы по строгому брифу. От Вас необходимо: 1) Понимание специфики; 1) Написание текстов объёмом не менее 400 слов. Это должно быть описание технических характеристик, например, сервера; 2) Написание обобщающих технических статей - ...