Перевести на английский

Приветствую! Есть готовое описание серии монет -[url=https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpELuGzsH9jvRXHQRFyrRfrgybQWr7Qe] https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpELuGzsH9inEUoYaQwC7IGfmJ2kAYOM [/url]Задача состоит в переделке существующего описания.Я занимаюсь созданием подобного сайта только на Английском языке, необходимо чтоб получилось похожее ! но изменённое описание этой серии. Язык выполнения Русский, на ...
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точного перевода не нужно . Нужен общий смысл и грамотный английский
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