Подготовка иностранных специалистов является общепризнанной и распространенной международной практикой, способствующей росту престижа национальной системы образования и, что немаловажно, обеспечивающей приток иностранной валюты не только в систему образования, но и в экономику страны. Однако при обучении иностранных студентов проявляется ...