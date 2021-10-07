sse6

Сергей Иванов sse6

 
31 годБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$43
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
xCloudyVladx
Влад 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Реферат по произведению искусства на английском
Хороший и порядочный заказчик
Ok
Ответный отзыв
baltashev_aset
Асет 
23 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
2 года назад
Перевести на английский
Хороший заказчик
высокая оперативность !!!
Ответный отзыв
mangonat
Наталья 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
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Супер заказчик!) Все по делу, быстро, качественно. Работает через безопасный платеж)
Текст без выявленных ошибок (проверял непрофессионал) Оперативность на высшем уровне. Если хотите быстро, заказывайте тут
Ответный отзыв
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$22
10 баллов
2 года назад
Перевести на английский (не нужен точный перевод)
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству
Ok
Ответный отзыв