Можно взять произвольное произведение любого вида искусства. Никаких ограничений. Объем реферата 12 стр., глоссарий - 15-20 слов с дифинициями, список источников - 2-4. Summary на русском - отдельным файлом (2-3 абзаца) Есть файл с примером
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен2 года назад
точного перевода не нужно . Нужен общий смысл и грамотный английскийЗавершен2 года назад
только то что выделено желтым (около 11 тыс без пробелов) точного перевода не нужно . Нужен общий смысл и грамотный английскийПереводы26 заявокЗакрыт2 года назад
Текст не большой. Надо не долго Вебмани не подходитЗавершен2 года назад
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Подготовка иностранных специалистов является общепризнанной и распространенной международной практикой, способствующей росту престижа национальной системы образования и, что немаловажно, обеспечивающей приток иностранной валюты не только в систему образования, но и в экономику страны. Однако при обучении иностранных студентов проявляется ...Переводы23 заявкиЗакрыт2 года назад
нужен персказ текста на английский язык. Главное это грамотный английский текст. Точный перевод не нуженЗавершен2 года назад
простейшее оформление: шапка , иконки меню фоновые изображенияИконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт2 года назад