Нужно написать курсовую c презентацией и рабочей программой, берите вариант 7
Реферат по произведению искусства на английском
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можно взять произвольное произведение любого вида искусства. Никаких ограничений.
Объем реферата 12 стр., глоссарий - 15-20 слов с дифинициями, список источников - 2-4. Summary на русском - отдельным файлом (2-3 абзаца)
Есть файл с примером
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо написать дипломную работу по педагогике на тему "Анализ современных программ речевого развития детей в дошкольных учреждениях". Стоимость работы - 5000 рублей за все. Оплата 50% на 50% на карту. Работа должна состоять из ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно отредактировать файл в воде(Дипломный проект), приблизительно 50 листов, нужно сделать все формулы по ГОСТу.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт2 года назад
Строгановская школа иконописи: художественные особенности, основные памятники Анализ и систематизация изученного материала■ Выявление главной темы■ Четкий и последовательный рассказ■ Оценка различных точек зрения проблемы■ Аргументация■ Собственное мнение До 15 страницРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт2 года назад
создать тестовый вид программы , исправить ошибкиРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт2 года назад
7 вариант Расчеты в ворде + 3D чертеж пример оформления имеетсяРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Написать 2 главу магистерской диссертации по теме: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях английского языка. Параграфы есть. Бюджет 5 тысяч. Россия, Москва, 3-я улица Ямского ПоляРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Правовой режим налога на доходы физических лиц в Российской Федерации» Есть диссертация, написаная другим автором, но он не не справляется с комментариями от научного руководителя У нас преддипломная практика и она включает в себя введение, заключение, список ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен текст к презентации по заданному плану.Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт2 года назад