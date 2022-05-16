Реферат по произведению искусства на английском

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки782 просмотра
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Можно взять произвольное произведение любого вида искусства. Никаких ограничений.

Объем реферата 12 стр., глоссарий - 15-20 слов с дифинициями, список источников - 2-4. Summary на русском - отдельным файлом (2-3 абзаца)

Есть файл с примером

2 года назад
sse6
30 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
xCloudyVladx
Влад 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Ok
Хороший и порядочный заказчик