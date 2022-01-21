Строгановская школа иконописи. Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок937 просмотров
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Строгановская школа иконописи: художественные особенности, основные памятники

Анализ и систематизация изученного материала■ Выявление главной темы■ Четкий и последовательный рассказ■ Оценка различных точек зрения проблемы■ Аргументация■ Собственное мнение

До 15 страниц

2 года назад
guest_16430561496543
2 года в сервисе
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2 года назад