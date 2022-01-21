Строгановская школа иконописи. Реферат

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Строгановская школа иконописи: художественные особенности, основные памятники
Анализ и систематизация изученного материала■ Выявление главной темы■ Четкий и последовательный рассказ■ Оценка различных точек зрения проблемы■ Аргументация■ Собственное мнение
До 15 страниц
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