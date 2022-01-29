Нужно сделать проект на тему «Жизнь в долг….

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Тема: «Жизнь в долг: в литературных произведениях и в современной жизни»

проект должен включать:

ВВЕДЕНИЕ: (по слайду вкратце)

1. Актуальность (3-10 пред)

2. Проблема

3. Цель

4. Задачи (3-4)

5. Гипотеза

6. Объект исследования

7. Предмет исследования

8. Методы исследования

9. Ресурсы

ОСНОВАНАЯ ЧАСТЬ:

•Теоретическое обоснование проблемы

•Опытности-экспериментальная работа(собств. исследование)

•Работа над продуктом проекта (свой вариант решения проблемы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

•тезис (введение; крат. обзор; теория; описание исследования и основные результаты; выводы по работе; библиография; глоссарий)

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на PowerPoint

2 года назад
guest_16427156159111
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tmofeevadara
Дарья 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$30
7 дней
RUB
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