Необходимо сделать тело программы на ASM, которая внедряется в загрузочный код ОС (MBR) и запрашивает пароль при загрузке операционной системы.
Написать курсовую «Управление гос. и мун. заказами»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Актуально пока висит!! откликайтесь, пока нет исполнителей, удовлетворяющих условиям, один спам.
Нужно написать курсовую по государственным и муниципальным закупкам. Теоретическая часть и практическая в виде задачи.
всего 15 страниц!
тема на выбор:
«Управление гос. и мун. закупками в РФ»
«Показатели эффективности бюджетных расходов в сфере гос. закупок»
Еще раз ознакомиться с темой и идущим к ней заданием можно в фотографиях.
Оригинальность больше 60%!
Все методические указания по оформлению дам
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить курсовуюРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Магистерский медицинский диплом. 100стр. Поднять уровень антиплагиата с 20% до 65%Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт2 года назад
1,5-3 страницы 21 января подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт2 года назад
23 страницы 70% АП Неделя Подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо написать дипломную работу по теме «автоматизирование логических процессов на базе ПАО Ситилинк» «Ситили́нк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной, цифровой и бытовой техники и позиционирующая себя как электронный дискаунтер. Если коротко, Надо собрать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Курсовая на тему Неполная раздельная водоотводящая сеть города. По сути большая часть работы сделана. Мне надо досчитать в конце и сделать чертеж в автокаде. Если надо пример работы скинуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт2 года назад
подробно расписать про все заводы,которые находятся в областях в западной части России(что производят и тд,показать на карте(желательно прикрепить фото)Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт2 года назад
доклад на 15 минут про заводы машиностроение в рф(желательно все ну или самые крупные)демонстративное показать на карте,где они находятсяРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо написать дипломную работу по экономике на тему "Перспективные направления развития автотранспортного комплекса с учетом региональных особенностей на примере эксплуатационного вагонного депо "Карталы". Стоимость работы 30000 рублей за все. Оплата по частям.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт2 года назад