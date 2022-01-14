Написать курсовую «Управление гос. и мун. заказами»

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки608 просмотров
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Нужно написать курсовую по государственным и муниципальным закупкам. Теоретическая часть и практическая в виде задачи.

всего 15 страниц!

тема на выбор:

«Управление гос. и мун. закупками в РФ»

«Показатели эффективности бюджетных расходов в сфере гос. закупок»

Еще раз ознакомиться с темой и идущим к ней заданием можно в фотографиях.

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2 года назад
guest_16424375962546
2 года в сервисе
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2 года назад