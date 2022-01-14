Необходимо написать дипломную работу по теме «автоматизирование логических процессов на базе ПАО Ситилинк»

«Ситили́нк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной, цифровой и бытовой техники и позиционирующая себя как электронный дискаунтер.

Если коротко, Надо собрать современный магазин интернет-торговли, позиционирующий себя как электронный дискаунтер бытовой техники и электроники.

-наличие базы данных включающую в себя товары, зарегистрированных пользователей и т.д.

- возможность продажи товаров через интерне

К сожалению не получается сюда архив с примерами работ прикрепить. Прмеры могу скинуть на почту.