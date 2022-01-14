Курсовая на тему Неполная раздельная водоотводящая сеть города. По сути большая часть работы сделана. Мне надо досчитать в конце и сделать чертеж в автокаде. Если надо пример работы скину
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Необходимо написать дипломную работу по теме «автоматизирование логических процессов на базе ПАО Ситилинк»
«Ситили́нк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной, цифровой и бытовой техники и позиционирующая себя как электронный дискаунтер.
Если коротко, Надо собрать современный магазин интернет-торговли, позиционирующий себя как электронный дискаунтер бытовой техники и электроники.
-наличие базы данных включающую в себя товары, зарегистрированных пользователей и т.д.
- возможность продажи товаров через интерне
К сожалению не получается сюда архив с примерами работ прикрепить. Прмеры могу скинуть на почту.
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