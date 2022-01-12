Написать дипломную работу

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Тема роль медицинской сестры в наблюдении и уходе за женщинами при доброкачественных заболеваниях женских половых органов

Сроки: теоретическая часть до конца февраля, практическая до мая

2 года назад
nastya2002kos
Анастасия 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад