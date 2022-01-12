Написать дипломную работу

Написание ВКР Специальность: прикладная математика и информатика Тема: об одной маршрутной игре Требования: антиплагиат 60%, страниц 20-30 План: содержание, введение, пункты(методы), постановка задачи - теорема, список литературы, приложение Методические указания: преподаватель дал свою статью (фото приложила), но в самой ...
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Тема роль медицинской сестры в наблюдении и уходе за женщинами при доброкачественных заболеваниях женских половых органов
Сроки: теоретическая часть до конца февраля, практическая до мая
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