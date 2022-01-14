Сделать доклад про запад россии(все заводы)

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подробно расписать про все заводы,которые находятся в областях в западной части России(что производят и тд,показать на карте(желательно прикрепить фото)

2 года назад
niznauu
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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