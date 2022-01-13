Дипломная работа по экономике

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Здравствуйте. Необходимо написать дипломную работу по экономике на тему "Перспективные направления развития автотранспортного комплекса с учетом региональных особенностей на примере эксплуатационного вагонного депо "Карталы". Стоимость работы 30000 рублей за все. Оплата по частям.

2 года назад
marinayunchuk
39 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад