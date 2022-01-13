Доклад про машиностроение(заводы)на территории рф

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки558 просмотров
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доклад на 15 минут про заводы машиностроение в рф(желательно все ну или самые крупные)демонстративное показать на карте,где они находятся

2 года назад
niznauu
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад