Курсовая по предмету Системы и сооружения водоотведения

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Курсовая на тему Неполная раздельная водоотводящая сеть города. По сути большая часть работы сделана. Мне надо досчитать в конце и сделать чертеж в автокаде. Если надо пример работы скину

2 года назад
guest_16421842132558
2 года в сервисе
Был
2 года назад