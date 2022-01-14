Внедрение ASM-кода в загрузочный код MBR (курсовая)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки538 просмотров
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Необходимо сделать тело программы на ASM, которая внедряется в загрузочный код ОС (MBR) и запрашивает пароль при загрузке операционной системы.

2 года назад
obertasoleg8
Олег 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад