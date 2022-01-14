Юриспруденция

Актуально пока висит!! откликайтесь, пока нет исполнителей, удовлетворяющих условиям, один спам. Нужно написать курсовую по государственным и муниципальным закупкам. Теоретическая часть и практическая в виде задачи. всего 15 страниц! тема на выбор: «Управление гос. и мун. закупками в РФ» «Показатели ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить контрольную с теоретическими вопросами и задачами. Во вложении задания.
Кто сможет помочь, пишите цену. Нужна работа 21 января
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать тело программы на ASM, которая внедряется в загрузочный код ОС (MBR) и запрашивает пароль при загрузке операционной системы.Закрыт2 года назад
Необходимо выполнить курсовуюРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Магистерский медицинский диплом. 100стр. Поднять уровень антиплагиата с 20% до 65%Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт2 года назад
1,5-3 страницы 21 января подробное задание во вложенииЗакрыт2 года назад
23 страницы 70% АП Неделя Подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо написать дипломную работу по теме «автоматизирование логических процессов на базе ПАО Ситилинк» «Ситили́нк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной, цифровой и бытовой техники и позиционирующая себя как электронный дискаунтер. Если коротко, Надо собрать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Курсовая на тему Неполная раздельная водоотводящая сеть города. По сути большая часть работы сделана. Мне надо досчитать в конце и сделать чертеж в автокаде. Если надо пример работы скинуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт2 года назад
подробно расписать про все заводы,которые находятся в областях в западной части России(что производят и тд,показать на карте(желательно прикрепить фото)Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт2 года назад
доклад на 15 минут про заводы машиностроение в рф(желательно все ну или самые крупные)демонстративное показать на карте,где они находятсяЗакрыт2 года назад