gadla

Галина gadla

 
49 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
С фрилансерами работаю давно.

Тем кто интересуется отзывами сюда https://www.free-lance.ru/users/ganagesa/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Nelly_tilsit
Нелли 
68 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
$8
2 балла
2 года назад
Эконометрика
Рекомендую как ответственного заказчика
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Zvezdochet_Vasil
Василий 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Диплом ВВП
Спасибо за работу, рекомендую!
Спасибо за работу. Все выполнено в срок и по заданию, как всегда. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
$10
9 баллов
5 лет назад
Задачи по геометрии
Рад был сотрудничеству
Спасибо за работу. Все по заданию и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
gipapolamus_1
Мария 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Макроэкономика
Галина хороший заказчик. Вся информация по заказу была предоставлена четко и понятно. На вопросы ответы представлены своевременно. Оплата произведена в срок. Рада сотрудничеству) Заказчика рекомендую.
Спасибо за работу. Рекомендую Марию, как ответственного исполнителя. Всегда на связи . Коррекция быстро!
Ответный отзыв
Lena1709
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Курсовая менеджмент
Работа была оплачена в срок. Большое спасибо за сотрудничество.
Спасибо за работу. Рекомендую Елену, как ответсвенного и грамотного исполнителя. С удовольствием продолжу работать!
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