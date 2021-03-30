Необходимо написать 2 реферата по международному праву. Тема: Источники в кот. закреплен перечень международных преступлений. Тема: Принципы общего международного права и международного уголовного права Объем каждого 3-5 стр. Срок 21 января
Галина gadlagadla
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить контрольную с теоретическими вопросами и задачами. Во вложении задания. Кто сможет помочь, пишите цену. Нужна работа 21 январяЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать работу по технологии и механизации перегрузочных работ в порту. Во вложении методичка включающая в себя разделы расчетов и формулы для расчетов. Более конкретное задание вышлю исполнителюМашиностроение1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо написать дипломную работу для колледжа на тему Радиотехнические средства связи для эффективного использования человеческих ресурсов в организации. Организацию напишу исполнителю. Во вложении методичка и требования к структуре работы.Закрыт3 года назад
Необходимо рассчитать электроснабжение коттеджа по методичке, есть примеры расчетов, если это упростит задачу. Кто может помочь, пишите цену и срок. Методичка во вложении, проект вышлю исполнителюЗакрыт3 года назад
Произвести расчеты по хозяйственным операциям с определением НДС перечисленного в бюджет.Закрыт3 года назад
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Необходимо сделать несколько практических задач для колледжа, а именно: составить баланс, отчет о фин.результатах, НДС и проводки. Работы небольшие, ничего расписывать не надо.Закрыт3 года назад
Кто может помочь с балансом и отчетом о финансовых результатах? Цифры во вложенииЗакрыт3 года назад
Простейшие, кто может быстро сделать?Бухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт3 года назад
Тема: Особенности юридического понятия предприятия: бизнес, юридическое лицо. Содержание контрольной работы должно быть полным,достоверным, логичным и аргументированным. Структура контрольной работы включает в себя: *1. Титульный лист * *2. Содержание.* Отражает наименования основных разделов работы со ссылкой на соответствующие страницы в ...Закрыт3 года назад
кто может сделать курсовую работу ? Тема: Бухгалтерский учет основных средств и анализ их движения(на примере предприятия). Нужна 20 мая.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 года назад
Кто может помочь ? Необходимо добавить материал в работу . Работа по теме досмотр на воздушном судне. Необходимо добавить информацию по службе контроля и методам досмотра. Все подробности исполнителю.Закрыт3 года назад
Кто может помочь с работой? Необходимо написать вторую, практическую главу диплома по экономике. Необходимо сделать расчет бизнес- плана инвестиционного проекта строительства .... Есть подробная методичка по расчету. Вышлю исполнителю . Срок 3 мая.Закрыт3 года назад
Курсовой проект состоит из текстовой части (расчётно-пояснительной записки) и графических материалов. В заключительной части расчётно-пояснительной записки приводится список использованной литературы, на которую в тексте работы должны быть даны соответствующие ссылки. Список литературных источников, использованных в курсовой работе, указывается ...Машиностроениенет заявокЗакрыт3 года назад
Кто может помочь с курсовым проектом. Общие требования прикрепляю. Более конкретно вышлю исполнителю, тк все сюда не поместить)Машиностроение2 заявкиЗакрыт3 года назад
кто может помочь решить две задачи по статистикеКонтрольные, Задачи и Тесты9 заявокЗакрыт3 года назад
Курсовая работа должна состоятьиз пояснительной записки и графической части.Расчетная часть:1. Произвести расчет и выбор двигателей для механизма подъема и передвижения.2. Для двигателя механизмаподъема рассчитать графическим методом пусковой реостат.3. Выбрать по каталогу ящикисопротивлений и скомпоновать их.Графическая часть:1. ...Закрыт3 года назад
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Кто может решить задачи? решение нужно сегодня. Для второй задачи вторая лекция. Только задачи, их 3!Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
Кто может помочь с курсовой работой, во вложении методичка и содержание работы Нужна 5 маяЗакрыт4 года назад
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кто может быстро решить задачу по геометрии 8 кл?Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт4 года назад