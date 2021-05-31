2 практические работы по предмету Информационные технологии в менеджменте
Электроснабжение курсовая работа
Необходимо рассчитать электроснабжение коттеджа по методичке, есть примеры расчетов, если это упростит задачу. Кто может помочь, пишите цену и срок.
Методичка во вложении, проект вышлю исполнителю
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