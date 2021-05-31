Электроснабжение курсовая работа

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Закрыт1 заявка283 просмотра

Необходимо  рассчитать электроснабжение коттеджа по методичке, есть примеры расчетов, если это упростит задачу. Кто может помочь, пишите цену и срок.

Методичка во вложении, проект вышлю  исполнителю

4 года назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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4 года назад