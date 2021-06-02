Написать реферат о истории перевода в России до 19 века

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки829 просмотров

Написать реферат о истории перевода в России до 19 века

Требования к написанию реферата: Антиплагиат 70%. Объем реферата составляет 10-12 страниц текста. Переносы слов в тексте не допускаются.

Текстовая часть реферата должна содержать следующие структурные элементы:

– титульный лист;

– содержание;

– основную часть, включающую обзор литературы и его анализ; каждый параграф должен заканчиваться выводами автора;

– заключение и выводы;

– список использованных источников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ:

1. Текстовая часть реферата выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих размеров полей:левое – 30 мм,правое – 20 мм,верхнее – 20 мм,нижнее – 20 мм.

2. Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по середине нижней части страницы без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.

3. Шрифт основного текста, включая список литературы – 14 пт, шрифт TimеsNewRoman, межсимвольный интервал – обычный, межстрочный интервал – 1,5, отступ первой строки – 1,25, выравнивание текста по ширине.Шрифт заголовков глав, параграфов, разделов, подразделов – полужирный, размер – 14 пт, межсимвольный интервал – обычный, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по центру, без подчеркивания и точки в конце заголовка.

4 года назад
chidancuc
Вера 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Рекомендую. Делали все как я хотела
Четкое и понятное ТЗ. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Алла
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Переделать дипломную работу

    Черновой вариант работы уже есть. В теоретической части (1 глава) нужно логически и научно переделать текс, может убрать то, что не относится к данной теме. Добавить ссылки на формулы и в тексте по возможности. В ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оформить отчёт по учебной практике

    Необходимо оформить отчёт как показано на фотографиях. В первой таблице 45 Растений, во второй 15. И необходимо написать заключение на 2-3 страницы по любой из тем на последней картинке. Удаленно (через интернет)

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать курсовую

    Курсовая работа по предмету «Планирование СКД» Тема «Задачи планирования (на примере учреждения культуры)» Кол-во страниц 25-30 Насчёт оформления вышлю методичку.Чтобы в конце было хотя бы одно приложение.Список литературы должен включать в себя книги ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать дипломную работу

    Нужно написать диплом с нуля .. Тема «разработка дизайн-концепции базовых элементов фирменного стиля предприятия». теоретическая часть 50-55 листов во введение одна цель и к ней задача список литературы 60 источников ссылки ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реферат

    Тема:  История переводческой деятельности в Европе Написать реферат по следующим материалам: (и что-то интересное найдете в интернете) 1. https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+INTRPER+spring_2021/course/ (Модуль 1. Краткая история перевода - от Перевод в Древнем Египте до Перевод в Европе в XVII-XIX вв.)2. По ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Коррекция замечаний в ВКР по дошкольной педагогике

    Здравствуйте. Необходимо провести коррекцию замечаний преподавателя в выпускной квалификационной работе по дошкольной педагогике. Замечания:1.инициалы авторов везде вперед2.В степень изученности проблемы надо добавить моменты: вот как у вас идет в теме каждое слово — вы должны ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая робота

    $30

    Потрібно терміново написати курсову роботу мовою C#, в курсовій роботі є робота з бд, серіалізація, десеріалізація xml, термінал GUI. Детально завдання вже будемо обговорювати особисто(n=12).

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад