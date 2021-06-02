Написать реферат о истории перевода в России до 19 века

Требования к написанию реферата: Антиплагиат 70%. Объем реферата составляет 10-12 страниц текста. Переносы слов в тексте не допускаются.

Текстовая часть реферата должна содержать следующие структурные элементы:

– титульный лист;

– содержание;

– основную часть, включающую обзор литературы и его анализ; каждый параграф должен заканчиваться выводами автора;

– заключение и выводы;

– список использованных источников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ:

1. Текстовая часть реферата выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих размеров полей:левое – 30 мм,правое – 20 мм,верхнее – 20 мм,нижнее – 20 мм.

2. Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по середине нижней части страницы без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.

3. Шрифт основного текста, включая список литературы – 14 пт, шрифт TimеsNewRoman, межсимвольный интервал – обычный, межстрочный интервал – 1,5, отступ первой строки – 1,25, выравнивание текста по ширине.Шрифт заголовков глав, параграфов, разделов, подразделов – полужирный, размер – 14 пт, межсимвольный интервал – обычный, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по центру, без подчеркивания и точки в конце заголовка.