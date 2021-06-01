Доклад по философии 1 курс

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Завершен5 заявок409 просмотров

Тема: Духовно-нравственное развитие личности в современной России.

Максимум 9 страниц информации (вместе с источниками)

4 года назад
kovaa
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Сделал все отлично, как обычно
По заданию все внятно разъяснил, очень вежлив, рекомендую❗

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентина
 
24 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад