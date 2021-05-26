Дипломный проект

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Закрыт1 заявка382 просмотра

Здравствуйте!Нужно сделать дипломный проект на тему:Техническое обслуживание и ремонт электрокардиографа ЭКЗТ-01-"Р-Д" .Антиплагиат не нужен.К 4-6 июня.

4 года назад
guest_1621978840973
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Максим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад