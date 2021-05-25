Введение для курсовой работы

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Нужно написать введение, если сможете введение + первая глава. Можно просто введение.

Если осилите всю курсовую, буду только рад.

Требуется выполнить курсовую работу по "технологии строительного производства"

Пример и данные прикладываю

прикладываю пример чертежа

получается нужна пояснительная записка и чертеж формата а1

4 года назад
vladimirrkuznex
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