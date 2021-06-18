Калькулятор математической логики на языке си

Отже у курсовій роботі потрібно створити програмний продукт, - калькулятор, що буде обчислювати логічні вирази. Користувач за допомогою клавіатури буде вводити логічні вирази які складаються з літер та позначок. Після цього створений алгоритм буде перевіряти данні, потім користувач вводить значення змінних які використав та прорама буде обчислювати результат. У програмі будуть підтримуватись логічні оператори такі як: 1. кон'юнкція (І) - a ∧ b 2. диз'юнкція (АБО) - a ∨ b 3. складення по модулю - a ⊕ b 4. еквівалентність - a ⇔ b 5. заперечення - ¬a 6. импликация - a ⇒ b Ці операції представленні цифрами 1, 2.. А в якості змінних можна використовувати букви англійської абетки. Виведення данних буде відбуватись у консоль - програма буде повертати True/False в залежності від виразу.