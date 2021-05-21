Нужно сделать то что выделено красным цветом
Курсовая по стеганографии
Имеется примерная структура работы. По данной структуре описать внедрение информации в изображение, методом стеганографии. Необходимо использование какого либо мат преобразования (вейвлет, фурье), описать среду внедрения, описать метод стеганографии и так далее. От исполнителя нужна некая погруженность в тему, так как вода не нужна. Остальное описание предоставлю при общении с исполнителем. Все описание должно стыковаться с будущей программой (в данном проекте ее нет, возможен доп проект с программой,если у исполнителя будут знания о Python разработке программ)
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