Курсовая по стеганографии

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Имеется примерная структура работы. По данной структуре описать внедрение информации в изображение, методом стеганографии. Необходимо использование какого либо мат преобразования (вейвлет, фурье), описать среду внедрения, описать метод стеганографии и так далее. От исполнителя нужна некая погруженность в тему, так как вода не нужна. Остальное описание предоставлю при общении с исполнителем. Все описание должно стыковаться с будущей программой (в данном проекте ее нет, возможен доп проект с программой,если у исполнителя будут знания о Python разработке программ)

Python
4 года назад
cresp
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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