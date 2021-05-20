Разработать ПЛИС устройство размещения задач в кластерном блоке

Разработать по технологии ПЛИС устройство размещения задач между процессорами по имеющемуся алгоритму(уровень сложности - университетская работа). Устройство создается по примеру, то есть имеется часть уже

готовой схемы, нужно кое-что изменить по аналогии. И после

промоделировать в Xilinx(или похожем) работу. То есть описать работу устройства с

помощью vhdl и промоделировать. Изображение похожего устройства(есть общие элементы), но с другим алгоритмом прикреплено. По требованию могу выслать

дополнительные материалы с примерами и алгоритмом.