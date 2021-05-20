Реферат по физической культуре

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Закрыт6 заявок375 просмотров

Здравствуйте. Необходимо написать реферат по физической культуре на тему "Подвижные игры в адаптивной двигательной рекреации для лиц пожилого возраста". Сдавать на проверку в субботу. К этому сроку работа должна быть у меня на почте Во введении нужно указать актуальность, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования. В заключении сделать вывод о проделанной работе. В работе должно быть две главы. В каждой главе по 2-3 параграфа.Стоимость работы - 1500 рублей.Расчет на банковскую карту по итогу проверки в институте

4 года назад
maiakutepova
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