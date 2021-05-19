Написание курсовой работы

Нужно написать практическую работу на тему: "Обоснование необходимости внедрения CRM-системы для автошколы" по дисциплине «Управление инвестициями в корпоративную архитектуру». Речь идет не о встраивание готовой CRM-системы, а самописной. То есть, к примеру, описание о внедрении CRM-системы (Bitrix или AmoCRM) не подойдет. Речь идет о самописной CRM системы для автошколы. Подробное описание есть в структуре проекта. (Приложенный файл)

Название автошколы - "Форутна". Название сильной роли не играет, главное это направление деятельности, то есть автошкола. Но нужно, чтобы фигурировало это название, если будете, где-то его использовать при написании, а не какое-то абстрактное.

Файл со структурой практической работы прикладываю ниже. Уникальность проекта должна быть не ниже 70% по text ru.

Разработка CRM-системы не требуется!!!

Крайний срок выполнения проекта 25.05.2021 23:00 по МСК