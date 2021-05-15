Нужно повысить уникальность курсовой работы с 1.5% до минимум 55%. Объём 55 страниц.
Итоговый индивидуальный проект
Необходимо создать Итоговый индивидуальный проект (ИИП) по готовой дипломной работе.
Дипломная работа исследовательская. Её смысл в доказании, что волшебные сказки имеют реалистичную основу с научной точки зрения. Но вам ничего исследовать и доказывать, конечно же, не надо.
Я вам предоставлю файлы дипломной работы. Дипломная работа достаточно объёмная. Ваша задача проанализировать эту работу и создать на этой основе 3 проектных материала:
1) Презентация ИИП - Жёстких требований нет, главное чтоб было всё цивильно и по всем нормам. Формат не принципиален, но предпочтительно что-то из стандартных. Слайдов около +-10 надо, чтобы сопутствовались семиминутному тексту.
2) Текст публичного выступления ИИП (для бумажного вида) - доклад надо постораться уложить ровно в 7 минут.
3) Папка ИИП (для бумажного вида) - Основная работа всего проекта. Здесь должно быть много структурированного текста по исследованию, и также с картинками, что и в презентации. Общий объем описания проекта должен составлять не менее 10 и не более 25 печатных страниц.
!! К этому всему имеютя много правил. Если вы согласитесь на выполнение, то конечно дополню тз.
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