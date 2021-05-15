Дипломная работ

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Закрыт1 заявка766 просмотров

Написание программы с БД. С полным соответствием методическим рекомендациям. Представлен примерный (неполный) отчет по готовой работе. Должна быть составлена презентация для защиты диплома, а так же речь к нему.

4 года назад
Waspels
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4 года назад

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Сергей
 
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3 месяца назад
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4 года назад