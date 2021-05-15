Разработать студенческий проект

Необходимо разработать приложение на C# в Visual studio. Описание проекта находится в прикреплённом файле(там всё на англ, но могу перевести). Являюсь студентом в университете первый год и поэтому проект должен быть довольно простым. Дедлайн завтра в 14:00 по МСК. Цена договорная