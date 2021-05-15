Разработать студенческий проект

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Необходимо разработать приложение на C# в Visual studio. Описание проекта находится в прикреплённом файле(там всё на англ, но могу перевести). Являюсь студентом в университете первый год и поэтому проект должен быть довольно простым. Дедлайн завтра в 14:00 по МСК. Цена договорная

4 года назад
guest_16211467178378
4 года в сервисе
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4 года назад

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