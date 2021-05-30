Реферат по дисциплине МЕНЕДЖМЕНТ МЕДИАИНДУСТРИИ

Здравствуйте. Необходимо написать реферат по дисциплине МЕНЕДЖМЕНТ в МЕДИАИНДУСТРИИ на выбранную тему исполнителем

(даю несколько тем на выбор, что бы упростить работу исполнителю).

Объём работы - 21 страница (включая содержание, введение и тд). Если не поместиться, можно на несколько страниц больше.

Сроки выполнения - до 1 июня. Но прошу не затягивать, откладывая в долгий ящик, за это время мне нужен результат.

Уникальность - от 70% по antiplagiat.ru.

Требования - выполнение работы по методичке, где все подробно описано. Т.е. как оформить реферат, шрифты, отступы и тд. В методичке есть список литературы, источников и примеры для упрощения вам работы.

Реферат на тему (одну из):

3. Анализ внутренней среды организации медиаиндустрии.

4. Анализ внешней среды организации медиаиндустрии.

5. Использование новых форм интеграции организаций в деятельности предприятий медиаиндустрии.

13. Стратегический и аудиторский контроль в организации медиаиндустрии.

21. Совершенствование культуры управления в организации медиаиндустрии.

23. Социальная ответственность менеджмента в организации медиаиндустрии.

26. "Основные факторы роста эффективности управления на предприятии медиаиндустрии".