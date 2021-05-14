Тема: Предсказание вторичной структуры белка на основе первичной методами deep learning Необходимо написать практическую часть дипломной работы. Код есть, написан на основе прикрепленного файла. Если будет возможность доработать, обсудим отдельно.
Квалификационная работа
Переделать курсовую в квалифак на тему "використання методів глибинного навчання у прогнозувані часових рядів" . Есть курсач , план , литература и образец квалифака . пишите
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