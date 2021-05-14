Квалификационная работа

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Закрыт1 заявка369 просмотров

Переделать курсовую в квалифак на тему "використання методів глибинного навчання у прогнозувані часових рядів" . Есть курсач , план , литература и образец квалифака . пишите

4 года назад
guest_16209893450768
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Денис
 
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