Курсовая работа

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Завершен1 заявка353 просмотра

Тема: Планування та прогнозування основних засобів сучасного підприємства

Делай 20.05

4 года назад
MaryNiko
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

baajielena
Елена 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$35
7 дней
Escrow
Спасибо большое! Не смотря на сложность самой работы, все выполнили очень качественно и в срок!)
Спасибо за сотрудничество! Удачи на защите!

Заявки фрилансеров

baajielena
Елена 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад