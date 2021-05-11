Написать контрольную по оценке бизнеса

Тема: Особенности юридического понятия предприятия: бизнес, юридическое лицо.

Содержание контрольной работы должно быть полным,достоверным, логичным и аргументированным. Структура контрольной работы включает в себя:

*1. Титульный лист *

*2. Содержание.*

Отражает наименования основных разделов работы со ссылкой на

соответствующие страницы в тексте работы.

*3. Введение. *

Во введении, объемом не более 2-х страниц, обосновывается актуальность

темы, определяется степень ее проработанности и освещенности в литературных

источниках, формулируются цель и задачи контрольной работы (изучить…,

определить…, проанализировать… и т.д.), указываются используемые в работе

методы, приводится краткий обзор литературных источников по исследуемой

теме.

*4. Теоретическая часть (задание 1). *

При изложении теоретической части студент проявляет знание сущности

исследуемой проблемы, способность анализировать происходящие в

экономической жизни явления и процессы и грамотно формулировать выводы по

проведенному исследованию. Исчерпывающий ответ обязательно должен содержать

ссылки на нормативные документы (указание статьи, пункта, включение

выдержки из текста документа, доказывающей правомерность приведенных

суждений).

*5. Расчетная часть (задание 2). *

Приводится ход решения задания, выводы и рекомендации на основании

проведенных расчетов.

*6. Заключение. *

В заключении, объемом не более 1-й страницы, описываются основные

результаты работы, выводы и предложения студента.

*7. Список использованной литературы. *

Количество использованных источников литературы (не менее 5) является

показателем степени и качества изученности проблемы студентом.

*8. Приложения. *

Все структурные элементы работы должны начинаться с нового листа.