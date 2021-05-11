кто может сделать курсовую работу ? Тема: Бухгалтерский учет основных средств и анализ их движения(на примере предприятия). Нужна 20 мая.
Написать контрольную по оценке бизнеса
Тема: Особенности юридического понятия предприятия: бизнес, юридическое лицо.
Содержание контрольной работы должно быть полным,достоверным, логичным и аргументированным. Структура контрольной работы включает в себя:
*1. Титульный лист *
*2. Содержание.*
Отражает наименования основных разделов работы со ссылкой на
соответствующие страницы в тексте работы.
*3. Введение. *
Во введении, объемом не более 2-х страниц, обосновывается актуальность
темы, определяется степень ее проработанности и освещенности в литературных
источниках, формулируются цель и задачи контрольной работы (изучить…,
определить…, проанализировать… и т.д.), указываются используемые в работе
методы, приводится краткий обзор литературных источников по исследуемой
теме.
*4. Теоретическая часть (задание 1). *
При изложении теоретической части студент проявляет знание сущности
исследуемой проблемы, способность анализировать происходящие в
экономической жизни явления и процессы и грамотно формулировать выводы по
проведенному исследованию. Исчерпывающий ответ обязательно должен содержать
ссылки на нормативные документы (указание статьи, пункта, включение
выдержки из текста документа, доказывающей правомерность приведенных
суждений).
*5. Расчетная часть (задание 2). *
Приводится ход решения задания, выводы и рекомендации на основании
проведенных расчетов.
*6. Заключение. *
В заключении, объемом не более 1-й страницы, описываются основные
результаты работы, выводы и предложения студента.
*7. Список использованной литературы. *
Количество использованных источников литературы (не менее 5) является
показателем степени и качества изученности проблемы студентом.
*8. Приложения. *
Все структурные элементы работы должны начинаться с нового листа.
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