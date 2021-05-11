Курсовая работа бухучет

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки690 просмотров

кто может сделать курсовую работу ? Тема: Бухгалтерский учет основных средств и анализ их движения(на примере предприятия). Нужна 20 мая.

4 года назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад