Доработать ВКР по замечаниям научного.

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Закрытнет заявок299 просмотров

Кто может помочь ? Необходимо добавить материал в работу . Работа по теме досмотр на воздушном судне. Необходимо добавить информацию по службе контроля и методам досмотра. Все подробности исполнителю.

4 года назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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