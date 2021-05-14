MaryNiko

Мария Николаева MaryNiko

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
baajielena
Елена 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$35
10 баллов
3 года назад
Курсовая работа
Спасибо за сотрудничество! Удачи на защите!
Спасибо большое! Не смотря на сложность самой работы, все выполнили очень качественно и в срок!)
Ответный отзыв