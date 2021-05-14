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Дедлайн до 26.05
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Закрыт
3 года назад
Дедлайн до 26.05
Все описание в методичке, 26 тема
Дедлайн 27.05
Порядковый номер 9
[b]Дедлайн 17.05[/b] Вимоги до реферату: обсяг - 20-25 стор, інтервал - 1,5, Word. Кольорові рис, ілюстрації дозволяються. Обов'язково робити посилання на використану літературу по тексту. Список літератури - не менше 8 джерел.
Дедлайн до 27.05 Порядковый номер 1
[b]Тема: Планування та прогнозування основних засобів сучасного підприємства[/b] Делай 20.05