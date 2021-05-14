Реферат: методи маркетингового просування нового продукту на ринок

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки369 просмотров

Дедлайн 17.05

Вимоги до реферату:

обсяг - 20-25 стор, інтервал - 1,5, Word. Кольорові рис, ілюстрації дозволяються. Обов'язково робити посилання на використану літературу по тексту. Список літератури - не менше 8 джерел.

4 года назад
MaryNiko
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Илья
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва
4 года назад
Владимир
 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Елена
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 отзывов
4 года назад