Расчетная работа

Здравствуйте. Необходимо написать реферат по дисциплине МЕНЕДЖМЕНТ в МЕДИАИНДУСТРИИ на выбранную тему исполнителем (даю несколько тем на выбор, что бы упростить работу исполнителю). Объём работы - 21 страница (включая содержание, введение ...